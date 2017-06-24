Закир Гасанов: «Азербайджанский солдат доказал всему миру, что способен освободить свои земли»

2017-06-24 11:00 | www.apa.az | 3

Министр оборон Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с 26 июня – Днем Вооруженных сил и праздником Рамазан.

Как сообщили АПА в министерстве, в поздравлении говорится:

«Господа офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты и матросы! Поздравляю Вас с 26 июня – Днем Вооруженных сил и праздником Рамазан, желаю каждому из Вас удачи в славной и святой службе Родине».

В поздравлении З.Гасанов отмечает, что Верховный главнокомандующий подчеркнул, что профессионализм, боеспособность азербайджанской армии растет, азербайджанский солдат, прапорщики и офицеры достойно служат Родине, привержены ей: «Наша армия в апреле 2016 года, как и раньше, достойно предотвратила провокацию врага. Азербайджанский солдат доказал всему миру, что способен освободить свои земли, сражаться до последней капли крови, и что он превосходит врага».

Министр обороны выразил уверенность в том, что личный состав азербайджанской армии и впредь оправдает доверие нашего народа и государства.

В завершении З.Гасанов пожелал всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и успехов на службе.