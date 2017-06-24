В Азербайджан из России поставлена новая военная техника

2017-06-24 11:07 | www.apa.az | 3

В соответствии с межправительственным соглашением и в рамках успешно развивающегося военно-технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией осуществлена плановая поставка новейшей военной техники.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, прибывшая в порт Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону.



Это вооружение усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений Вооруженных Сил Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника.



Поставка российской военной техники и вооружения в Азербайджан будет продолжена.

В тоже время, в связи с Днем Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, празднуемым 26 июня, Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев в числе первых направил поздравительное письмо министру обороны Азербайджана генерал-полковнику Закиру Гасанову.



В поздравительном письме отмечается, что совместные усилия принесут пользу нашим государствам и будут способствовать укреплению обороноспособности Азербайджана.



Подчеркивается также, что развитие военно-технического сотрудничества позволит значительно повысить мощь Вооруженных Сил и их способность обеспечить мир и процветание азербайджанского народа.