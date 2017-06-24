В Баку машина скорой помощи совершила ДТП: Есть пострадавшие – ФОТО
2017-06-24 10:28 | www.oxu.az | 3
В Баку попала в аварию машина службы скорой помощи, принадлежащая «Zəfəran hospital».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на пересечении улиц Ахмеда Раджабли и Фатали Хана Хойского.
Сообщается, что водитель машины скорой помощи включил мигающие огни и проехал на красный свет. В этот момент в него врезался автомобиль Daewoo, ехавший на зеленый свет по улице Ахмеда Раджабли. Затем двигавшийся по улице Фатали Хана Хойского маршрутный автобус №67 также врезался в машину скорой помощи.
В результате пострадал водитель машины скорой помощи Эльмар Алиев, 1955 года рождения, а также двое пассажиров автобуса. Им оказали первую медицинскую помощь.