Эльчин Амирбеков назначен помощником первого вице-президента Азербайджана

2017-06-24 11:15 | www.apa.az | 2

Эльчин Амирбеков назначен помощником первого вице-президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

Отметим, Эльчин Амирбеков занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики во Франции, по совместительству в Ватикане и Княжестве Монако. 23 июня распоряжением президента он был отозван с должности.