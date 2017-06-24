Новшество от WhatsApp

2017-06-24 10:39 | www.oxu.az | 2

В ближайшее время пользователи WhatsApp смогут обмениваться любыми файлами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, новая версия самого популярного в мире мессенджера обзаведется возможностью обмениваться любыми файлами. После введения данной функции пользователи смогут отправлять любой контент контактам или группам.

К сожалению, создатели WhatsApp решили ограничить максимальный размер передаваемого файла: 128 МБ для владельцев iPhone, 100 МБ для пользователей Android-смартфонов и 64 МБ для веб-версии. Вероятно, сервис пошел на такой шаг, чтобы пользователи не перегрузили серверы «тяжёлыми» видео в формате 4К.

Сейчас WhatsApp позволяет пользователям пересылать файлы лишь нескольких типов, в частности, документы в форматах Word, PDF и слайды.

Данную функцию, как сообщается, уже тестируют разработчики WhatsApp. В настоящее время она доступна в бета-версии приложения ограниченному кругу пользователей.

Официальная дата выхода обновления WhatsApp пока не сообщается.