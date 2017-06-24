Закир Гасанов поздравил военнослужащих ВС Азербайджана

2017-06-24 10:46 | www.oxu.az | 3

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов 26 июня поздравил личный состав ВС Азербайджана с 26 июня – Днем Вооруженных сил и праздником Рамазан.

Как передает Oxu.Az, в поздравлении говорится:

«Поздравляю вас с Днем Вооруженных сил и священным праздником Рамазан, желаю каждому из вас успехов в священной и славной службе Родине».

В письме также отмечается, что на широкомасштабных тактических учениях при любых погодных условиях личный состав демонстрирует свой профессионализм, высокую боеспособность, честно и добросовестно выполняет свой долг перед Родиной.

Э.А.