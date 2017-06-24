Чем грозит Катару невыполнение условий саудовского блока?

2017-06-24 11:15 | www.trend.az | 3

Руфиз Хафизоглу

Короткий срок - десять дней для выполнения 13 условий, поставленных Саудовской Аравией, Египтом, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), - дает основания полагать, что, скорее всего, Катар просто не выполнит, или же не успеет выполнить эти условия.

Одним из первоочередных условий является закрытие телеканала "Аль-Джазира". "В настоящее время телеканал "Аль-Джазира" является информационной базой "Братьев-мусульман", пропагандирует интересы Ирана в Йемене", - пишут СМИ Саудовской Аравии.

Катар не закроет этот телеканал. Разве что изменит политику его вещания.

Кроме того, саудовский блок требует закрыть все СМИ в западных странах, а также в регионе, которые спонсировались Катаром.

Также выдвинуто требование закрыть турецкую военную базу «Эр-Райян» на территории Катара и прервать все отношения с Анкарой. Несмотря на то, что власти Турции утверждают, что военная база «Эр-Райян» является гарантом безопасности в регионе, очевидно, что с контингентом, численность которого не превышает 113 человек, и с пятью бронетранспортерами эта миссия невозможна. В то же время катарские СМИ пишут, что присутствие на территории Катара турецкой военной базы «Эр-Райян» носит символический характер.

Другим требованием является то, чтобы Катар снизил уровень политических и экономических связей с Ираном. Ранее было выдвинуто требование о полном разрыве отношений, но саудовский блок пересмотрел этот пункт, так как у ОАЭ широкие экономические связи с Ираном. Товарооборот между Ираном и ОАЭ превышает 15 миллиардов долларов.

Другим требованием к Катару является разрыв связей с организациями «Братья-мусульмане» и «ХАМАС». Интересно, что, в отличие от предыдущих лет, «ХАМАС» не повторил своей ошибки и не комментировал катарский кризис.

Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ требуют от Дохи выдать список всех оппозиционеров этих стран (как религиозных, так и политических), которые находятся на территории Катара. Также требуется немедленная экстрадиция религиозных и политических оппозиционеров в их страны.

Еще одно требование саудовского блока - выплата компенсаций за политику Дохи, вследствие которой «пострадали» эти страны.

Возникает вопрос: разве какая-то из этих стран, за исключением Египта, нуждается в деньгах? Разве нуждается в деньгах, к примеру, Саудовская Аравия, которая вложила в спонсирование американских проектов 460 миллиардов долларов? Следует отметить, что суверенный фонд ОАЭ превышает 900 миллиардов долларов.

Все это дает основания полагать, что требования саудовского блока в большей степени носят личный характер и преследуют цель унизить Катар.

Саудовский блок требует от Катара 320 миллиардов долларов из суверенного фонда страны.

Как же будет развиваться ситуация, если Катар не выполнит условия саудовского блока?

В первую очередь Саудовская Аравия и ОАЭ изымут из катарских банков свой капитал, размер которого превышает 18 миллиардов долларов, что приведет к серьезным негативным последствиям в банковской системе Катара.

Ряд арабских аналитиков не исключает, что если Доха не выполнит условия саудовского блока, неизбежно военное вмешательство на территорию Катара.

Изучая историю отношений Эр-Рияда и Дохи, можно увидеть, что Саудовская Аравия 30 сентября 1992 года во время кратковременной войны с Катаром путем силы изменила границы этого государства. В результате военных столкновений между Саудовской Аравией и Катаром Эр-Рияд установил контроль над рядом катарских территорий и полностью закрыл его наземные границы с ОАЭ.

Если же Катар примет условия саудовского блока, то не исключено, что будут выдвинуты дополнительные, еще более жесткие условия, так как этот кризис из политического превратился в кризис личного характера между лидерами саудовского блока и Эмиром Катара.

Руфиз Хафизоглу, обозреватель Trend