Число жертв взрывов на северо-западе Пакистана возросло до 57

2017-06-24 11:18 | www.trend.az | 3

Число погибших при взрывах на рынке на северо-западе Пакистана возросло до 57 человек, более 300 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Ранее сообщалось о 37 погибших.

Взрывы прогремели в пятницу в торговом районе города Парачинар, когда местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана.

В тот же день рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв. Жертвами стали 11 человек.