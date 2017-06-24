В США торнадо повредил «самолеты судного дня»

2017-06-24 10:57 | www.oxu.az | 3

В США в штате Небраска на базе Оффат десять самолетов американских ВВС, в том числе два так называемых «самолета судного дня» E-4B, были повреждены в результате торнадо.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на CNN, об этом заявил представитель ВВС США.

По его словам, инцидент произошел на прошлой неделе, 16 июня, но известно об этом стало в субботу, 24 июня.

«Повреждение не помешает E-4B выполнить свою миссию в случае уничтожения наземных пунктов управления», - заявил представитель.

Кроме того, торнадо были повреждены восемь самолетов-разведчиков RC-135. Также ветер повалил деревья и повредил здания на базе ВВС США, добавил он.

Самолет «судного дня» является одним из главных командных центров для президента, министра обороны и начальников штабов. E-4B защищен от электромагнитных волн и оснащен современными системами и средствами связи. Их готовят на случай, когда наземные структуры управления не смогут осуществлять свои функции.

Самолет защищен от последствий ядерного взрыва. На борту могут находиться более ста человек. Один из четырех «самолетов судного дня» всегда готов к вылету и может подняться в течение нескольких минут.

Всего на базе Оффат четыре самолета «судного дня». Один из них находился вне базы во время торнадо.

Сообщается, что каждый из таких самолетов оценивается в 200 миллионов долларов. Американские ВВС поддерживают в постоянной готовности как минимум четыре «самолета судного дня».