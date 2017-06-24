Назначен еще один помощник первого вице-президента

2017-06-24 11:07 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльчина Амирбекова помощником первого вице-президента Азербайджанской Республики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Эльчина Октябрь оглы Амирбекова помощником первого вице-президента Азербайджанской Республики».

А.Г.