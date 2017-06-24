Джонни Депп принёс извинения за шутку об убийстве Трампа

2017-06-24 11:30 | www.oxu.az | 3

Актёр Джонни Депп принёс извинения за шутку об убийстве американского президента Дональда Трампа, которую артист рассказал в ходе музыкального фестиваля Glastonbury Festival, передает Oxu.Az со ссылкой на People.

«Я прошу прощения за плохую шутку о президенте Трампе, это был дурной тон», - цитирует Деппа издание.

По словам актёра, он лишь собирался развлечься и «не хотел никому навредить».

Ранее в Белом доме осудили шутку актёра Джонни Деппа об убийстве президента США Дональда Трампа, также там заявили, что относятся с тревогой к спектаклю, проходящему в Нью-Йорке, в котором изображено убийство загримированного под президента Юлия Цезаря.