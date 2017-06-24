The Daily Caller: США могли бы способствовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта, выведя Армению из российской орбиты

2017-06-24 11:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - СМИ США должны понимать, что в Америке есть этнические общины, которые будут использовать влияние своих избирателей и финансовые взносы в кампанию того или иного кандидата для уверения своего конгрессмена в том, что Нагорный Карабах является "независимым государством", пишет в статье, опубликованной изданием The Daily Caller Джастин Амлер, известный эксперт по международным вопросам и странам бывшего СССР.

«Реальность такова, что это утверждение является прямым вызовом самому международному праву, и средства массовой информации должны вникать в то, кто и что говорит», - пишет Амлер.

По его словам, сегодня США должны уделять больше внимания нагорно-карабахскому конфликту.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз говорил о возобновлении транзитного железнодорожного сообщения между Россией и Арменией, проходящего через Абхазию. И хотя Армения ранее не признавала сепаратистские территории Абхазии и Южной Осетии, официальное партнерство между Арменией и Абхазией означало бы откровенную поддержку сепаратистов в Армении, и, без сомнения, усилило бы напряженность между Арменией и Грузией, пишет Амлер.

В настоящее время Минская группа ОБСЕ под председательством Франции, России и США остается самым продолжительным постоянным форматом, в котором, как русские, так и американцы тесно и эффективно сотрудничают, пишет автор.

Усиливая работу Минской группы, США могут привлечь Россию к позитивной повестке дня и подходу, побуждая их использовать свое значительное влияние для решения конфликтов, говорится в статье.

«Одновременно США могут помочь Армении уменьшить свою зависимость от России и работать над построением лучших отношений со своими соседями и мира за пределами российской орбиты. Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не только помогло бы, как армянам, так и азербайджанцам, но также создало бы прецедент и план урегулирования других конфликтов в регионе мирными средствами», - пишет Амлер.

Решение сепаратистских конфликтов принесло бы людям дополнительные выгоды, включая более широкий доступ к электроэнергии, экономическое развитие, меньшее вмешательство Ирана на Кавказе, а также снижение угрозы, создаваемой российскими военными поставками, в том числе ядерных ракет «Искандер», в Армению, говорится в статье.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)