Минобороны: Российское вооружение, поставленное в Азербайджан, будет направлено в прифронтовую зону

2017-06-24 11:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В соответствии с межправительственным соглашением и в рамках успешно развивающегося военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Россией осуществлена плановая поставка новейшей военной техники.

Прибывшая в порт в Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону.

Это вооружение усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений Вооруженных Сил Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника.

Поставка российской военной техники и вооружения в Азербайджан будет продолжена.

В тоже время, в связи с Днем Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, празднуемого 26 июня, Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев в числе первых направил поздравительное письмо на имя министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

В поздравительном письме в частности отмечается, что совместные усилия принесут пользу нашим государствам и будут способствовать укреплению обороноспособности Азербайджана.

Подчеркивается также, что развитие военно-технического сотрудничества позволит значительно повысить мощь Вооруженных Сил и их способность обеспечить мир и процветание азербайджанского народа.