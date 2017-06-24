Из России в Азербайджан доставлена новая военная техника – ВИДЕО

2017-06-24 11:38 | www.oxu.az | 2

В соответствии с межправительственным соглашением и в рамках успешно развивающегося военно-технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией осуществлена плановая поставка новейшей военной техники.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, прибывшая в порт в Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону.

Это вооружение усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений Вооруженных сил Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника.

Поставка российской военной техники и вооружения в Азербайджан будет продолжена.

В тоже время, в связи с Днем вооруженных сил Азербайджанской Республики, празднуемого 26 июня, Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев в числе первых направил поздравительное письмо на имя министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова.

В поздравительном письме, в частности, отмечается, что совместные усилия принесут пользу нашим государствам и будут способствовать укреплению обороноспособности Азербайджана.

Подчеркивается также, что развитие военно-технического сотрудничества позволит значительно повысить мощь Вооруженных сил и их способность обеспечить мир и процветание азербайджанского народа.

Э.А.

