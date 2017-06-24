Как отмечать праздник Рамазан - размер фитры, 10 вопросов и ответов

2017-06-24 11:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 26 июня в Азербайджане, как и во всем мусульманском мире, будет отмечаться один из самых благословенных праздников Рамазан (Рамадан, азерб. - Орудж байрамы, турк. - Ураза-байрам, араб. - Ид ал-Фитр, рус. – Разговение ). Этот день знаменует завершение поста в этом Cвященном месяце и начинается отмечаться в первый день мусульманского месяца шаввал. По традиции, в этот праздничный вечер (аз. "байрам ахшамы") все должны собраться в кругу своей семьи за праздничным столом. После трапезы следует, по предписанию, бедным и сиротам раздать закят аль-фитр (фитра) - обязательную милостыню завершения поста.

Праздник Рамазан был установлен самим основателем Ислама – Пророком Мухаммедом (С). Произошло это в 624 году. С тех пор умма, то есть всемирная община верующих, ежегодно отмечает этот день, как того требует религия. Дни празднования в большей части традиционно мусульманских стран считаются праздничными и на государственном уровне, а значит, в это время практически у всех выходные и никто не работает.

Предлагаем читателям Trend Life ответы на интересующие вопросы о празднике Рамазан.

1) Каково значение праздника Рамазан?

Окончание поста и праздника Рамазан - Ид аль-фитр является вторым по важности средь всех мусульманских праздников. Его начинают праздновать с закатом солнца в последний день месяца Рамазан. Он отмечается два дня. В это время все мусульмане должны задумываться о духовных ценностях, которые они приобрели во время празднования Рамазана. Этот праздник мусульмане считают днем спасения, прощения, вознаграждения и примирения. Радость и значение праздника Рамазан происходят от завершения поклонения и служения Всевышнему, которые совершались в этот Священный месяц.

"В этот день мусульман поздравляет их Создатель, и им предлагается просить из сокровищ Всемогущего. Это день, в который Всемогущий награждает своих преданных рабов за их старания в Рамазан. Это день, когда мусульманам прощаются их проступки. Этот праздничный день также позволяет мусульманам выразить свою благодарность и радость за дарованную им возможность поститься и совершать богослужения во время Рамазана", - представитель Совета казиев и Научно-религиозного совета Управления мусульман Кавказа (УМК) Гаджи Фаиз Нагизаде.

2) В чем заключена цель выплаты фитры?

Целью выплаты закят аль-фитра является искупление (каффара) возможных ошибок и упущений, сделанных в течение месяца поста, а также помощь нуждающимся в праздновании Рамазана вместе с другими мусульманами.

Всевышний в Коране говорит:

"Возьми с имуществ их милостыню (закят), которой ты очистишь и усовершенствуешь их..."

Такое очищение означает, что закят дает возможность искупить грехи.

"Очистительная милостыня фитра дает возможность искупить грехи, допущенные в месяц Рамазан, таких, как случайное нарушение правил поста, сквернословие, пустословие, нанесенные обиды т.д. Фитрой мусульманин облегчает жизнь нуждающегося человека, хоть на какое-то время избавляет бедных от тяжкого бремени терпеть голод и жить в нужде. Всевидящий Аллах не оставит без Своей Милости того, кто поможет другому и воздаст ему за совершение доброго дела", - заместитель главы Управления мусульман Кавказа, декан Бакинского Исламского университета Гаджи Фуад Нурулла.

Очистительная милостыня подобна благотворному омывающему дождю, который смывает грехи того, кто отдает ее ради Аллаха с чистым сердцем и искренне. В Коране сказано: "А те, которые тратят свое имущество, стремясь к благоволению Аллаха и по укреплению от своих душ, подобны саду на холме: его постиг ливень, и он принес свои плоды вдвойне... Поистине, Аллах видит то, что вы делаете!"

3) Время выплаты фитры

В хадисе пророк Мухаммед (С) определяет время фитры.

"Приемлема милостыня аль-фитр тех, кто выплатил ее до праздничной молитвы"

Выплата фитры производится в промежутке между рассветом первого дня праздника Рамазан и началом праздничной совместной молитвы. Если же в указанный срок фитра не будет выплачена, то она должна достичь нуждающихся после утреннего праздничного намаза в кратчайшие сроки. Нельзя опаздывать с передачей данного пожертвования без уважительных причин.

Если по каким-то уважительным причинам мусульманин не успел выплатить фитру, то пост остается действительным. Но мусульманин, не выплативший фитру, остается должником. Фитра все равно должна быть выплачена. Пророк Мухаммед (С) сказал:

"Пост Рамазана висит между небом и землей, пока раб Божий не подаст предписанной для него милостыни".

4) Размер фитры

Семьи, находящиеся в тяжелом материальном положении, освобождаются от выплаты фитры.

"Размер фитры определяется стоимостью 3 кг пшена, ячменя, изюма, фиников или риса на каждого члена семьи, в зависимости от материального положения семьи. Фитра дается лицам, испытывающим материальные затруднения. Помощь следует давать либо продуктами, либо деньгами. Естественно, что богатым семьям не пристало выплачивать фитру по самой низкой цене, например, пшена. Конечно, надо заранее определиться, кому из нуждающихся надо будет отдать благотворительную помощь, а не ждать до последнего. Хорошо, если этот закят дается самому бедному родственнику или соседу",- Гаджи Фаиз Нагизаде.

5) Кому выплачивается фитра?

Фитра выплачивается тем категориям людей, кому должен выплачиваться закят. Смысловой перевод Коранического аята гласит: "Поистине, милостыня [закят] принадлежит [выплачивается]: бедным [не относящимся к тем, кто выплачивает закят]; нищим [неимущим и обездоленным]; тем, кто занимается сбором и распространением закята; тем, кто близок к вере или еще слаб в религиозности своей; для выкупа и освобождения рабов; на выплату долгов тех, кто не в состоянии расплатиться с ними; на пути Аллаха (фи сабилил-лях); путникам. Это обязательно для вас, и Господь Всезнающ, Мудр ".

Фитру следует давать нуждающимся, начиная от родственников и соседей. Если рядом с местом проживания нет нуждающихся, то фитру нужно адресовать бедным и праведным людям, проживающим в других местах, или же отдать в мечеть.

6) Можно ли раздать фитру нескольким нуждающимся?

Фитру, как правило, выплачивают одному бедному мусульманину (или его семье), а можно и распределить между несколькими бедняками, если его сумма позволяет накормить этих людей. Точно также, один бедный мусульманин может получить фитру от нескольких человек.

В Коране сказано:

"Те, которые тратят свои имущества на пути Аллаха и потом то, что истратили, не сопровождают попреками и обидой, им - их награда от Господа их, и нет страха над ними, и не будут они печальны"

7) Кому нельзя давать фитру?

Фитру не полагается давать людям, имеющим достаток, при котором человек сам должен выплачивать милостыню. Целью милостыни является оказание помощи нуждающимся мусульманам. Неприемлемо выплачивать фитру родителям, деду, бабушке, супруге, детям, внукам и только тем родственникам, которые находятся на его иждивении или попечении, - в этом случае благо воздаяния обращается к нему самому.

8) Как лучше выплачивать фитру - продуктами или деньгами?

Многие богословы считают, что предпочтительнее выплачивать не продуктами, а в денежном эквиваленте. Они опираются на хадис пророка Мухаммеда (С): "Избавьте их от нужды в день праздника"

"Экономика во времена пророка Мухаммеда (С) опиралась на торговлю и меновые отношения, и приобретение этих продуктов было проблемой. В наше время экономика совершенно другая, продукты есть везде, нужны лишь деньги, чтобы их купить. Кроме того, ржаная мука, как и финики, не являются сегодня основными продуктами питания на территории многих стран", - отметил Гаджи Фуад Нурулла.

9) На кого возлагается обязанность выплаты фитры?

Глава семьи выплачивает эту милостыню (если он не болен, дееспособен и зарабатывает) за всех членов семьи, находящихся на его попечении. Однако, он не обязан этого делать за совершеннолетнего, дееспособного сына и за свою жену, так как эта обязанность лежит на них самих. В то же время, если он за них выплатит милостыню фитр, то она будет принята. Гость праздничного стола также обязан сам выплачивать милостыню фитр, но хозяин дома может взять на себя эту выплату.

Для выплаты фитры не обязательно быть совершеннолетним или дееспособным. С имущества малолетних сирот и недееспособных выплачивается фитр их попечителями. Если же попечители не будут выплачивать милостыню фитр с их имущества, то окажутся в числе согрешивших. А малолетние, - после достижения совершеннолетия, и недееспособные - после выздоровления, придется самим отдавать фитр за все прошедшие годы.

10) Как отмечать праздник Рамазан

Как и любое торжество, Байрам – праздник, на который накрывают столы и ставят угощение. Орудж байрамы, как правило, отмечают два дня. В это время принято посещать могилы близких и родных, совершать по ним заупокойные молитвы, раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения. Верующие ходят друг к другу в гости и приглашают к себе, чтобы разделить дружескую трапезу. Очень важно также навестить своих родителей и других родственников. В праздник Рамазан мусульманам предписывается предаваться настроению праздника, вкушая пищу и питье, надевать лучшие наряды, душиться благовониями и т.д. Дети, как правило, также получают подарки от своих родителей и проводят время в играх и забавах. Поститься же в этот благословенный день нельзя.

"Держать пост в праздничный день - грех. У кого по уважительной причине есть пропущенные дни поста месяца Рамазан, то следует их компенсировать только после праздника" - сказал Гаджи Фаиз Нагизаде.

Отмечают праздник разговения, собираясь в мечетях, чтобы всем миром постигнуть радость великого события. Главный ритуал, совершаемый верующими в мечети, - это утренняя праздничная коллективная молитва-намаз. Праздничный намаз с участием председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюра Пашазаде состоится в 9.00 в мечети "Тезе Пир".

Праздничный намаз в азербайджанских мечетях, как правило, совершается, два дня. Руководит общим молением имам, который произносит слова восхваления Всевышнего Аллаха, читает нараспев отрывки из Корана, и по окончании молитвы, воздев руки, обращается от имени исполнивших молитву мусульман к Господу с мольбой о принятии Всевышним их поста, о прощении грехов, просит у Аллаха благоденствия в этой жизни и успеха в последующей, о даровании истинного пути заблудшим и стойкости духа праведникам.

Пусть для вас всегда ожидание прихода Рамазана будет радостным праздником верующей души, прекраснейшим временем в году, а соблюдение поста - желанным, расставание с благочестивыми днями и ночами - светлым.

С праздником вас дорогие мусульмане!

(Автор: Вугар Иманов)