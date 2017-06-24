Владимир Зеленский изобразил в Баку падение Юрия Никулина (ВИДЕО)

2017-06-24 11:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Известный украинский шоумен, киноактёр, сценарист и продюсер Владимир Зеленский находится с визитов Азербайджане. Актер уже успел отдохнуть в Габале, а теперь приехал в столицу Азербайджана. Фотографиями актер поделился на своей странице в Instagram.

Владимир Зеленский прогулялся по городу и ознакомился с достопримечательностями столицы. Он посетил древнюю часть столицы Азербайджана - Ичери Шехер, побывал на месте, где проходили съемки эпизода из популярной советской кинокомедии "Бриллиантовая рука".

У себя на странице артист разместил видео, где изобразил падение героя Юрия Никулина в комедии.

Владимир Зеленский известен зрителям по работе в таких фильмах как "Любовь в большом городе", "8 лучших свиданий", "Ржевский против Наполеона" и других телепроектах.

(Автор: Джани Бабаева)