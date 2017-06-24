Американо-арабское лобби пытается убедить международные органы не работать с Ираном - источник

2017-06-24 12:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Американо-арабское лобби работает над тем, чтобы убедить Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не сотрудничать с Ираном, цитирует источник, знакомый с переговорами Ирана с FATF, агентство IRNA.

FATF - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценку соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

«Администрация Трампа, поддерживаемая некоторыми арабскими странами, начала широкомасштабную кампанию, направленную на то, чтобы навязать FATF действия против Ирана», - сообщает источник.

Однако, по его словам, на саммите FATF, который проходил 21-23 июня в Испании, наблюдалась «беспрецедентная международная поддержка Ирана».

Разработчики иранской финансовой политики стремятся присоединиться к FATF.

Банковской системе Ирана необходимо сотрудничать с FATF в целях реинтеграции в глобальную финансовую систему после реализации ее ядерной сделки с мировыми державами и последующего устранения экономических санкций.

Иранское правительство заявило, что намерено продолжать сотрудничество с FATF в борьбе с терроризмом и отмыванием денег, несмотря на давление со стороны отечественных критиков.

24 июня 2016 года FATF решила сохранить Иран в «черном списке» стран с высоким уровнем риска, но приветствовала иранские обещания улучшить ситуацию и призвала приостановить некоторые ограничения в отношении Тегерана на один год.

(Автор: Эльмира Таривердиева)