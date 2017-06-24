Власти Катара считают неприемлемыми и невыполнимыми требования арабских стран

2017-06-24 12:05 | www.trend.az | 3

Власти Катара считают требования арабских государств для восстановления разорванных с ними отношений неприемлемыми и невыполнимыми. Об этом заявил глава департамента по коммуникациям при правительстве эмирата Сейф бен Ахмед Аль Тани, передает РИА Новости со ссылкой на газету Al Watan.

"Список требований подтверждает то, о чем Катар говорил изначально, - незаконная блокада не имеет ничего общего с противостоянием терроризму, это ограничение суверенитета Катара и попытка повлиять на его внешнюю политику, - сказал он. - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно призвал участвующие в блокаде страны представить список претензий, которые были бы "приемлемыми и выполнимыми". Глава МИД Великобритании просил, чтобы требования были "сбалансированными и реалистичными". Этот документ идет вразрез с этими критериями".

В пятницу в МИД эмирата подтвердили, что получили список требований и после его изучения передадут официальный ответ Кувейту, выступающему посредником в урегулировании.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, выдвинули Дохе 13 условий для восстановления связей. По имеющимся сведениям, среди них - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Кроме того, Катару необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования, денежную компенсацию, все условия по выходу из кризиса должны быть выполнены в течение 10 дней. Перечень этих требований был передан Катару Кувейтом.

В качестве мер по снижению террористической угрозы Катару предписывается прекратить натурализацию граждан Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, а также выдать всех разыскиваемых ими преступников.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, Причиной такого решения страны назвали поддержку эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебную политику и вмешательство в дела арабских государств. Позднее еще несколько стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.