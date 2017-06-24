Парня отправили домой из офиса из-за шорт, но он вернулся в розовом платье

2017-06-24 12:12 | www.oxu.az | 4

В Британии сейчас тридцатиградусная жара, и парень по имени Джоуи отправился на работу в подобающем виде — в шортах по колено. Но начальство, сославшись на дресс-код, отправило его домой переодеваться, передает Oxu.Az со ссылкой на medialeaks.

Парень из английского графства Бакингемшир решил одеться подобающе погоде и пришёл на работу в шортах по колено. Несмотря на стоящую на улице тридцатиградусную жару, его начальство было непреклонно и отправило его домой переодеваться.

Фото шорт Джоуи выложил в твиттер за несколько минут до того, как его отправили домой.

«Если женщины могут приходить на работу в юбках и платьях, могу я прийти на работу в таких вот красивых шортах?»

Но вместо того чтобы переодеться в брюки, парень сделал ход конём и решил примерить розовое платье. В нём он и пошёл на работу.

Джоуи был уверен, что его снова отправят домой, но не тут-то было. Начальство поняло, что с этим парнем шутки плохи, и разослало всем работникам электронные письма об изменении дресс-кода — теперь всем в офисе можно носить шорты:

«Из-за очень жаркой погоды было принято решение, что мужчинам в офисе разрешено носить шорты 3/4. Они не должны быть ярких цветов — только чёрные, тёмно-синие или бежевые. Дайте знать, если будут ещё какие-то вопросы касательно дресс-кода. Спасибо!»

Но парень был не совсем доволен результатом и назвал его лишь победой наполовину.

«Можно считать наполовину победой?»

Джоуи предложили снова поехать домой и переодеться на этот раз в шорты, но он сказал, что ему неплохо и в платье. Парень проходил в нём весь день, а пользователи твиттера оставляли комментарии под постами, восхищаясь его дерзостью.

Напомним, что недавно в Университете Азербайджан студентам мужского пола запретили являться в учебное заведение в шортах. Хотя в самом университете заявили, что такого запрета нет, и согласно правилам, студенты не допускаются на занятия, если они в ночной одежде.