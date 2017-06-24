Грузовик с военнослужащими перевернулся в Армении, есть пострадавшие

2017-06-24 12:10 | www.trend.az | 4

Грузовик, перевозивший военнослужащих, перевернулся в Гегаркуникской области Армении, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу министерства чрезвычайных ситуаций Армении.

Инцидент произошел утром, в районе в 8:31, на трассе Варденис-Шоржа. На место происшествия отправился один боевой расчет МЧС. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что в результате ДТП госпитализированы 12 военнослужащих срочной службы. "Состояние одного оценивается как тяжелое, он направлен в Ереван, другие обследуются. Предварительное состояние пострадавших — удовлетворительное", — написал он на странице в Facebook.

При этом, по данным МЧС, в результате ДТП пострадали 14 человек, с различными степенями телесных повреждений они были отправлены в военных госпиталь города Вардениса, где врачи оценили состояние 7 из них как тяжелое, еще 7 человек — как средней тяжести.

Спасатели оказали первую помощь двум пострадавшим, отказавшимся от госпитализации, а также вырубили в машине электричество. Как выяснилось, на 25-м километре дороги Варденис-Щоржа машина "Газ-66" выехала за пределы проезжей части и скатилась на шесть метров в ближайший овраг.