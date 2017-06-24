В Баку стартовала первая гонка в классе FIA Formula-2

2017-06-24 12:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку стартовала первая гонка в классе FIA Formula-2.



В соревнованиях принимают участие 20 гонщиков.



Отметим, что вчера по итогам квалификации поул-позицию четвертый раз подряд выиграл пилот команды Prema Racing Шарль Леклерк. Со второй позиции стартует пилот ART Grand Prix Нобухару Мацушито, а с третьей - Николас Латифи из Dams.

В настоящее время в чемпионате FIA Formula-2 лидирует Леклерк с 81 очком, второе место у отстающего от него на три очка пилота Dams Оливера Роуланда, а третье место у представителя Russian Time Артема Маркелова с 60 очками.

В гонке конструкторов лидерство удерживает Russian Time со 116 очками, за ней следуют Dams (102 очка) и Art Grand Prix (85 очков).

(Автор: Анвар Мамедов)