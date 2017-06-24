В Мингячевире подрались две семьи

2017-06-24 12:37 | www.oxu.az | 2

В Мингячевире произошла массовая драка между членами двух семей – вынужденными переселенцами из Кельбаджарского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел во дворе завода железобетонных изделий №1, где временно проживают вынужденные переселенцы из Кельбаджарского района.

Сообщается, что Сулейман Алекперов 1981 г.р. и Омар Агаханов 1993 г.р. подрались друг с другом. К драке присоединились члены их семей.

В результате пострадали двое членов одной семьи – Сулейману Алекперову сломали челюсть, а Назиля Алекперова получила травмы живота, спины и лица. Пострадавшие госпитализированы.

По словам очевидцев, Омар Агаханов находился в нетрезвом состоянии. Ведется расследование.

Э.А.

