Первый инцидент на соревнованиях FIA Formula-2

2017-06-24 12:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На соревнованиях в классе FIA Formula-2 в Баку произошел первый инцидент.

Уже на старте болид пилота Rapax Джонни Чекотто резко затормозил. Через несколько минут Чекотто вернулся на трассу, но уже на втором повороте влетел в ограждение из-за блокировки колес.

В результате Чекотто покинул соревнования.

Пока, что в гонке лидирует пилот команды Prema Racing Шарль Леклерк, вторым идет пилот Rapax Никде Врис, а третьим - Николас Латифи из Dams.

В субботу в Баку стартовала первая гонка в классе FIA Formula-2.



В соревнованиях принимают участие 20 гонщиков.

(Автор: Анвар Мамедов)