Антонио Фуоко покинул соревнования FIA Formula-2

2017-06-24 12:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пилот Prema Racing Антонио Фуоко покинул соревнования FIA Formula-2 на шестом круге.

При попытке обгона пилота Trident Серхио Канамасаса, Фуоко совершил аварию, потеряв в результате переднее крыло болида.

Инцидент будет рассмотрен подробнее после завершения гонки.

Трассу также покинул другой пилот Trident Набиль Джеффри, врезавшийся в ограждение на седьмом повороте.

В субботу в Баку стартовала первая гонка в классе FIA Formula-2.



В соревнованиях принимают участие 20 гонщиков.

(Автор: Анвар Мамедов)