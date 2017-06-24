Антонио Фуоко покинул соревнования FIA Formula-2
2017-06-24 12:37 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Пилот Prema Racing Антонио Фуоко покинул соревнования FIA Formula-2 на шестом круге.
При попытке обгона пилота Trident Серхио Канамасаса, Фуоко совершил аварию, потеряв в результате переднее крыло болида.
Инцидент будет рассмотрен подробнее после завершения гонки.
Трассу также покинул другой пилот Trident Набиль Джеффри, врезавшийся в ограждение на седьмом повороте.
В субботу в Баку стартовала первая гонка в классе FIA Formula-2.
В соревнованиях принимают участие 20 гонщиков.
(Автор: Анвар Мамедов)