«Bank of Baku» подал в суд на участницу карабахской войны

2017-06-24 12:42 | www.oxu.az | 3

«Bank of Baku», известный тем, что при выдаче кредитов не учитывает финансовое положение, состояние здоровья или семейное положение клиентов, поставил участницу войны, супругу шехида, мать 4 детей Симузар Агакишиеву в безвыходное положение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом журналист Сабухи Рагимли написал в социальных сетях:

«Я знаю Симузар Агакишиеву еще со студенческой скамьи. В 1992 году, когда многие мужчины попрятались по углам, она проявила мужество и добровольно отправилась на фронт. Симузар была метким стрелком, ни один ее выстрел не проходил мимо цели. 4 раза она сыграла решающую роль в открытом бою с врагом.

Сейчас она мать четверых детей, испытывает затруднения, к тому она является женой шехида.

Сегодня Bank of Baku подал в суд на Симузар ханум, пытаясь заставить ее платить по уже погашенному кредиту. В любом случае сама она утверждает, что эти требования безосновательны. Давайте не будем оставаться в стороне, а восстановим справедливость. Вы думаете у нас много таких женщин?».

Напомним, что несколько дней назад небанковская кредитная организация «Para», являющаяся правопреемницей закрытого «Parabank», подала в суд на погибшего в ходе апрельской эскалации карабахского конфликта Халига Азиззаде. В дело пришлось вмешаться первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Отметим, что подобное в «Bank of Baku» происходит не впервые. Похожий случай произошел в банке год назад.

Э.А.

