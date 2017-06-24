Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev`den Ramazan Bayramı Mesajı

2017-06-24 12:47 | www.trend.az | 1

Kardeşliği, dostluğu, sevgiyi ve geleceği... Tuzumuzu, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı... Güzel günlerimizi, mutluluğumuzu, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluk bağlarımız çerçevesinde en sıcak ve en samimi şekilde derinden hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Yüce Rabbim nefsimize celaliyle, kalbimize cemaliyle, hayatımıza hikmetiyle, hatalarımıza rahmetiyle, mahşerde Muhammediyle iki kardeş ülkenin tek millet olan aziz ve muhterem halkına yardım etsin inşallah.

Bayramınız mübarek olsun!!!