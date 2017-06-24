Azerbaycan GP - İlk seansın lideri Verstappen, Red Bull 1-2

2017-06-24 12:47 | www.trend.az | 1

2017 Formula 1 Şampiyonası'nın 8. yarışı olan Azerbaycan GP öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

1:44.410 yapan Verstappen, Sergio Perez'in kazası nedeniyle kırmızı bayrakların sallandığı ilk antrenman seansında en hızlı isim oldu. Verstappen'i 0.470 sn geride takım arkadaşı Daniel Ricciardo takip etti ve böylece Red Bull, ilk antrenman seansında sürpriz bir şekilde ilk 2 sırada yer almış oldu.

Red Bull pilotlarını Ferrari'nin şampiyona lideri Sebastian Vettel takip etti. Vettel, en hızlı turun yarım saniye gerisinde kaldı.

Geçen sene burada çıkan ve seansın bitmesine 20 dk kala 8. virajda duvara vuran Force India pilotu Sergio Perez 4. olurken onu Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas takip ettiler. Mercedes sürücüleri, en hızlı turun 1 sn'den fazla gerisinde kaldılar.

Pilotların çoğu ilk başta yumuşak lastiklerle piste çıktılar ve o bölümde Hamilton zirvede yer aldı.

Seansın başında Romain Grosjean, Sebastian Vettel ve Jolyon Palmer gibi isimler pistin çok kirli olduğu dönemde pist dışına çıktılar. Valtteri Bottas 12. virajda spin attı.

Seansın bitmesine 30 dk civarında zaman varken pilotlar süper yumuşak lastiklere geçmeye başladılar ancak bu süreç, 20 dk kala Perez'in yaptığı kaza ile kısa sürdü ve seans yaklaşık 15 dk boyunca kırmızı bayraklar altında duraklatıldı.

Hamilton, son dakikalarda süper yumuşak lastiklerle temiz tur atamadı. İlk turunda hata yapan Mercedes pilotu, 2. turunda trafiğe takıldı ve derecesini iyileştiremedi.

Force India'da Esteban Ocon 7. olurken onu yumuşak lastiklerle güçlü görünen Williams pilotu Felipe Massa takip etti.

Kimi Raikkonen 1.6 sn geride 9. olurken, ilk 10'u tamamlayan isim son anda zaman turu kaydeden Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat oldu. Her iki Toro Rosso pilotunda farklı T-kanatlar vardı ve seansın çoğunu garajda geçirdiler.

Lance Stroll 11. olurken onu Haas sürücüleri Magnussen ve Grosjean takip ettiler. Onların arkasında Renault'dan Nico Hulkenberg yer alırken McLaren sürücüleri Stoffel Vandoorne ve Fernando Alonso 15 ve 17. sıralarda seansı tamamladılar.

Kaynak Motorsport