Стал известен прогноз погоды на праздничные дни

2017-06-24 12:54 | www.apa.az | 3

25 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Южный ветер во второй половине дня сменится на северо-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-21°, днем – 27-32°, в Баку ночью - 19-21°, днем - 29-31° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 45-55%. Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 19-20°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 20-21°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 22-23° тепла.

26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-22°, днем – 27-32°, в Баку ночью - 20-22°, днем - 30-32° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 40-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 19-20°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 20-21°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 22-23° тепла.

25 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и утром в некоторых горных районах будут грозы, дожди. Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 30-35°, в горах ночью 10-15°, днем 17-22° тепла.

26 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых горных районах будут грозы, дожди. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 30-34°, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.