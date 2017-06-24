Музыкальная пьеса Аль Капоне выставлена на торги в США

2017-06-24 13:00 | www.oxu.az | 3

Музыкальная пьеса знаменитого гангстера Аль Капоне «Юмореска» выставлена на продажу в американском Кембридже в рамках аукциона «Гангстеры, преступники и хранители закона».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press, также на торгах представлены такие вещи, как письмо, написанное главой мафии Джоном Готти и украшения, принадлежавшие грабителям Бонни и Клайду.

Отмечается, что пьеса Аль Капоне была написана преступником во время его заключения в Алькатрасе в 1930-е годы.

Ранее аукционный дом Christie's провёл торги, на которых были проданы часы бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, лот был продан за 379 тыс. долларов США.