Определились победители "Мисс и Мистер Кавказ – Азербайджан" – неожиданный результат (ФОТО)

2017-06-24 12:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В отеле JW Marriot прошел финал конкурса «Мисс и Мистер Кавказ – Азербайджан», организованный Азербайджанским представительством Всемирного Конгресса Красоты (World Beauty Congress), сообщает Trend Life.

Финалисты были отобраны из числа 300 участников кастинга, и более 80 конкурсантов полуфинала.

Обладателем титула "Мисс Кавказ – Азербайджан 2017" стала Узель Каримова, второе место заняла Офелия Аббасова, третье - Гюнель Мехеммедзаде. Узель Каримова представит Азербайджан на одном из престижных международных конкурсов красоты, с полностью оплаченным авиабилетом, проживанием в пятизвездочных отелях и т.д. Обладателем титула "Мистер Кавказ – Азербайджан 2017" стал Халыг Мухаммедзаде, второе место занял Сирадж Бейализаде, третье - Фариз Ильясов. Неожиданным для многих результатом стал тот факт, что победитель конкурса Халыг Мухамедзаде является глухонемым от рождения. Его дружелюбие, позитивный настрой и великолепное выступление, покорило не только оргкомитет и зрителей, но и представителей международных конкурсов красоты, который были в этот вечер в Баку.

"Предложений настолько много, что приходится выбирать, так как многие конкурсы проходят в одно и то же время. В частности конкурс Mister Ocean, который пройдет в ноябре на Тайване, уже объявил Халыга участником от Азербайджана. Также право представить страну на мировых конкурсах красоты получили не только победитель и призеры, но и обладатели титулов. В частности, "Мистер Шарм" Эли Агаларов получил право представить Азербайджан на мировом конкурсе Mister Global, который пройдет в Таиланде и ему присвоен титул “Mister Global Azerbaijan 2017”. "Мисс Шарм" Хаят Аслани примет участие на конкурсе Miss Autosport International, который пройдет с 1 по 20 сентября в Белграде (Сербия)", - отметил международный директор конкурса, президент World Beauty Congress Замир Гусейнов.

Постановщиком и хореографом конкурса является Юлиана Гусейнова, которая ставила более десяти международных шоу и мировых конкурсов красоты в Китае, Кыргызстане, Румынии, а также юбилейную Китайскую Неделю высокой моды. Также в оргкомитет вошли генеральный координатор WBC в Кавказском Регионе Агиль Мемиев, генеральный продюсер WBC в Азербайджане Пярвиз Азимзаде и заместитель национального директора WBC Турал Ган.

На конкурсе "Мисс и Мистер Кавказ – Азербайджан" впервые в Азербайджане реализована система, когда более 10 участников конкурса, а не только победители поедут на мировые конкурсы красоты и получат шанс попасть на мировые подиумы. Причем все конкурсы будут проходить в странах дальнего зарубежья, а не в соседних странах. В руках Азербайджанского представительства Всемирного Конгресса Красоты собрано более 50 лицензий и франшиз мировых конкурсов красоты, так что практически каждый участник финала сможет попробовать себя на мировых подиумах.

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(Автор: Вугар Иманов)