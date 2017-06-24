Азербайджан организовал Гран-при Формулы 1 на высоком уровне - иностранный болельщик (ФОТО)

2017-06-24 12:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан организовал Гран-при Формулы 1 в Баку на высоком уровне, сказал в субботу Trend иностранный болельщик Игорь Леоненко.

«Я приехал в Баку вместе с семьей, чтобы посмотреть гонки Формулы 1. За этими гонками мы следим давно, но впервые будем наблюдать их в Баку. Мы очень хотели посмотреть, как они пройдут в Баку», - сказал он.

Гость столицы также поделился своими впечатлениями о Баку. «Нам очень понравился Баку, это очень красивый город», - сказал он.

По мнению Леоненко, гонки Формулы 1 играют важную роль для рекламы страны в мире.

«Конечно, для страны, которая принимает Формулу 1, эти гонки имеют большое значение. Болельщики приезжают в страну, знакомятся с городом и вновь хотят сюда приехать», - отметил он.

Накануне в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Азад Гасанли)