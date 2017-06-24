Турецкая суперзвезда Таркан: "Спасибо, Баку" (ФОТО/ВИДЕО)

2017-06-24 13:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку турецкая суперзвезда Таркан представил грандиозное шоу, сообщает Trend Life.

Концерт Таркана состоялся на главной сцене Baku City Circuit на Приморском бульваре.

После концерта артист поделился на своей странице в Instagram несколькими фотографиями с выступления.

"Вчера было великолепно. Спасибо, Баку", - прокомментировал один из снимков певец.

Отметим, что на концерте были исполнены хиты, которые все поклонники артиста знают наизусть, а также песни из его нового альбома "10". В ходе концерта Таркан обратился к поклонникам, сказав, что очень рад выступать в столице Азербайджана.

Гран-при Азербайджана Формулы 1 проходит с 23 по 25 июня в Баку на городской трассе Baku City Circuit. В восьмом этапе чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана принимают участие 20 пилотов из 10 команд. Протяженность гоночной трассы составляет 6 км. На Бакинском городском кольце соревнуются такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Кими Райкконен, Валттери Боттас и др.

Бакинское городское кольцо создано по такому принципу, что миллионы телезрителей, которые будут наблюдать за гонками, смогут ознакомиться с Ичеришехер, вошедшим в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также современными памятниками столицы и набережной. Автор проекта - архитектор всех треков Формулы 1 Герман Тильке.

Отметим, что звезды мировой музыкальной сцены – Таркан, Николь Шерзингер, группа The Black Eyed Peas, Мэрайя Кэри – будут хэдлайнерами концертной программы гоночного уикэнда Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Вечером 24 июня выступят Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas.

Кульминацией гоночного уик-энда 25 июня вечером после торжественной церемонии вручения трофеев станет выступление одной из мировых суперзвезд - Мэрайи Кэри.

(Автор: Джани Бабаева)