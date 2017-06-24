Состояние народной артистки остается тяжелым

2017-06-24 13:10 | www.oxu.az | 4

Народная артистка Гандаб Гулиева все еще находится в тяжелом состоянии.

Как передает Oxu.Az, об этом AzVision.az заявил сын народной артистки Хафиз Гамидов. Он заявил, что хотел отвезти Гандаб Гулиеву в Турцию, но врачи не позволили это сделать.

«Изменений к лучшему нет. Сейчас она находится в реанимационном отделении Республиканского диагностического центра в бессознательном состоянии. Моя мать перенесла инсульт и операцию на сердце. После операции она страдала от сердечной и почечной недостаточности. В печени постоянно скапливалась жидкость».

X.Гамидов также сообщил, что ежедневно платит в больницу 1600 манатов:

«Это частная больница, расходов много. Ежедневно мы должны платить 1600 манатов. Я хотел отвезти мать в Турцию, но врачи не позволили. Говорят, что если отключить ее от аппарата, она может умереть. Мы остались в безнадежной ситуации».

Отметим, что Гандаб Гулиева родилась в 1949 году в Физулинском районе. В 1992 году была удостоена звания народной артистки.

Э.А.

