Ален Прост: Баку - очень сложная трасса для гонщиков

2017-06-24 13:22 | www.oxu.az | 2

Легендарный французский пилот Формулы 1, посол команды «Рено» четырехкратный чемпион мира Ален Прост в рамках Гран-при Азербайджана посетил Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на sportbox.az, в пятницу вечером в посольстве Франции в Азербайджане состоялась пресс-конференция, где Прост ответил на вопросы журналистов.

«Для меня большая честь находиться здесь», - сказал легендарный гонщик – Это мой первый визит в Азербайджан. Хочу отметить, что гонка организовано на высоком уровне. На протяжнии многих лет Гран-при проходили в одних и тех же странах Европы и Северной Америки. Я рад, что сейчас география Формулы 1 расширяется.

Считаю, что Баку - очень сложная трасса для гонщиков. Здесь есть длинные прямые участки, после которых нужно сбавлять скорость для поворотов. Для этого требуется определенное мастерство. Из-за этого на свободных заездах произошли аварии.

- Многие до сих пор помнят ваше вечное соперничество с ныне покойным Айртоном Сенной…

- Он был невероятно талантливым человеком. Мы работали с ним в одной команде. Сенна не был похож на других пилотов нашего времени. Наше соперничество можно считать «золотой эпохой» Формулы 1.

- Какие шансы у «Рено» на Гран-при Азербайджана?

- Их практически нет. Считаю, что у «Ред Булла» шансов больше, чем у нас. Мы тоже хотим победить, но надо быть реалистом. Рассчитываем на 5-7 места по итогам гонки.

- Сейчас в Формуле 1 много молодых гонщиков. Кого вы считаете самым перспективным из них? За кем будущее Формулы 1?

- Среди молодых пилотов много потенциальных ребят. Могу отметить Макса Ферстаппена. Через 2 года сможет стать чемпионом мира. Также хороши Эстебан Окон и Стоффель Вандорн. К сожалению, у них не очень сильные болиды.

- Могли бы вы бороться за чемпионство, окажись сейчас за рулем болида?

- Ну, я давно завершил карьеру (смеется). Для победы нужны мотивация и энергия. Я уже не молод, но думаю, что дал бы бой молодым. За все время, что я в Формуле 1, много пилотов приходили и уходили. Сейчас у меня нет такого желания водить машину. На данном этапе меня больше интересует работа внутри команды.