Определились победители первой гонки в классе FIA Formula-2

2017-06-24 13:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пилот команды Prema Racing Шарль Леклерк выиграл первую гонку в классе FIA Formula-2 в Баку.

Его результат составил 1:54.025.

Второе место занял пилот Rapax Ник де Врис с результатом в 1:54.891, третьим стал Николас Латифи из команды Dams с результатом в 1:54.935.

Гонка была приостановлена на 27 круге, когда до конца времени оставалось около 4 минут.

Причиной остановки стала авария на восьмом повороте, где столкнулись три болида. Машины вернулись на пит-лейн, после чего было принято решение не продолжать гонку.

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку стартовала первая гонка в классе FIA Formula-2.



В соревнованиях принимают участие 20 гонщиков.

(Автор: Анвар Мамедов)