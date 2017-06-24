Определились победители первой гонки в классе FIA Formula-2
2017-06-24 13:34 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Пилот команды Prema Racing Шарль Леклерк выиграл первую гонку в классе FIA Formula-2 в Баку.
Его результат составил 1:54.025.
Второе место занял пилот Rapax Ник де Врис с результатом в 1:54.891, третьим стал Николас Латифи из команды Dams с результатом в 1:54.935.
Гонка была приостановлена на 27 круге, когда до конца времени оставалось около 4 минут.
Причиной остановки стала авария на восьмом повороте, где столкнулись три болида. Машины вернулись на пит-лейн, после чего было принято решение не продолжать гонку.
БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку стартовала первая гонка в классе FIA Formula-2.
В соревнованиях принимают участие 20 гонщиков.
(Автор: Анвар Мамедов)