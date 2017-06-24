Генпрокуратура предупредила выдающего себя за эксперта в банковской сфере Экрема Гасанова

2017-06-24 13:41 | www.apa.az | 3

В связи с тем, что заявления представляющегося экспертом в банковской сфере Экрема Гасанова о неподтвержденных фактами преступных действиях в банках, а также его призывы к вкладчикам забрать свои сбережения стали причиной ажиотажа среди населения, создали ликвидные проблемы и как результат привели к нежелательным ситуациям в банковской системе, он был приглашен в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что в соответствии с требованиями закона «О прокуратуре» Азербайджанской Республики, у Экрема Гасанова было потребовано положить конец распространению предвзятой информации, которая наносит вред авторитету банков. Он был предупрежден, что если в будущем сделает подобного рода призывы, то в его отношении будут приняты более серьезные меры в соответствии с законодательством. Сейчас ведется расследование причин распространения Э.Гасановым подобной необоснованной информации.