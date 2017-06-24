Генпрокуратура сделала Акраму Гасанову

2017-06-24 13:40 | www.oxu.az | 3

Позиционирующий себя как эксперт в банковской сфере Акрам Гасанов был приглашен в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в связи с тем, что призывал вкладчиков забирать вклады из банков, заявляя о не подтвержденных фактами преступных деяниях в банках, создавал тем самым ажиотаж среди населения, отток вкладов из банков, возникновение проблемы ликвидности и как следствие приводил к вероятности нежелательных явлений в финансовой системе.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры,

Потребовав, согласно требованиям закона АР «О прокуратуре», прекратить распространение предвзятой, вредящей деловому имиджу банков информации, А. Гасанову также сделали официальное предупреждение, что в отношении него примут предусмотренные законодательством более суровые меры, если он продолжит в будущем делать заявления схожего содержания и обнародовать такого рода информацию.

В настоящее время ведется следствия причин распространения А. Гасановым идей и информации, целью которых является бросить тень на проводимые в банковской сфере реформы.

С.Б.

