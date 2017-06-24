Уровень организации в Баку соревнований Формулы 1 лучший - британский болельщик

2017-06-24 13:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Баку - очень красивый город, где гармонично сочетается древняя и современная культура, сказал в субботу Trend британский болельщик Формулы 1 Аланд Слоунд.

«Я люблю Формулу 1, но в Баку приехал просто отдохнуть с семьей, и нам очень повезло, что в это время здесь проводятся гонки Формулы 1», - сказал он.

По словам Слоунда, он впервые в Баку и изумлен красотой города. «Это очень красивый и привлекательный город», - сказал иностранный гость.

Слоунд отметил, что Формула 1 в Баку организована на высоком уровне. «В прошлом году мы были на Гран-при в Австрии, а до этого – в Монте-Карло. Думаю, что уровень организации и условия, созданные в Баку для болельщиков, самые лучшие, что я видел до этого», - сказал он.

Накануне в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Азад Гасанли)