Красная дорожка Московского международного кинофестиваля (ФОТО)
2017-06-24 13:55 | www.trend.az | 3
С 22 по 29 июня проходит 39-й Московский международный кинофестиваль. Московский международный кинофестиваль впервые состоялся в 1935 году, передает РИА Новости.
С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. За последние десятилетия известность ММКФ и его влияние на мировой кинематографический процесс значительно возросли.
Предлагаем читателям Trend Life посмотреть какие наряды российские звезды выбрали для торжественной церемонии открытия кинофестиваля.
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Актриса Дарья Мороз
Актриса Дарья Повереннова
Актриса Елена Захарова
Актриса Алена Чехова