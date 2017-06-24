Красная дорожка Московского международного кинофестиваля (ФОТО)

2017-06-24 13:55 | www.trend.az | 3

С 22 по 29 июня проходит 39-й Московский международный кинофестиваль. Московский международный кинофестиваль впервые состоялся в 1935 году, передает РИА Новости.

С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. За последние десятилетия известность ММКФ и его влияние на мировой кинематографический процесс значительно возросли.

Предлагаем читателям Trend Life посмотреть какие наряды российские звезды выбрали для торжественной церемонии открытия кинофестиваля.

Актриса Настасья Самбурская

Актриса Орнелла Мути и режиссер Никита Михалков

Актриса Маруся Зыкова

Актриса Дарья Мороз

Актриса Дарья Повереннова

Актриса Елена Захарова

Актриса Алена Чехова