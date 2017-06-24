Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования пакистанскому коллеге

2017-06-24 13:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования президенту Пакистана Мамнуну Хусейну.

«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате совершенных в Пакистане взрывов.

Мы безгранично возмущены этими беспощадными террористическими деяниями, учиненными против мирных граждан, считаем важным ведение решительной и последовательной борьбы со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в чудовищное зло.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю исцеления раненым и пострадавшим. Аллах рехмет элясин!» - говорится в послании главы государства.