Трагическая смерть влюбленной пары в Баку

2017-06-24 14:04 | www.oxu.az | 3

В Баку трагически погибла влюбленная пара.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел в гараже около станции метро «Ахмедли», на улице Мухаммеда Хади.

Тела 21-летнего Эльшана Ахмедова и Айсу Исмаиловой (имена условные) были найдены в салоне автомобиля «Toyota Land Cruiser».

Отмечается, что влюбленная пара задохнулась угарным газом. По предварительной версии, причиной несчастного случая могла стать техническая неисправность оборудования в машине. По факту ведется расследование.

С.Б.

