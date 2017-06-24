Цепная авария на «Формуле 2» в Баку

2017-06-24 14:15 | www.oxu.az | 4

В проходящем в Баку VII туре соревнования «Формулы 2» произошла цепная авария.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на самом опасном месте трека – 8 повороте. Сначала болид под управлением Шона Галаэля (Индонезия, Pertamina Arden) ударился об ограждение.

Следующие за ним болиды Сергея Сироткина (Россия, ART Grand Prix), Нобухару Мацусита (Япония, ART Grand Prix) и Густава Мальяна (Швеция, Racing Engineering) один за другим въехали друг в друга и пришли в негодность.

Отметим, что на продолжающемся сейчас соревновании ранее приостановили борьбу Антонио Фуоко (Италия, Prema Racing) и Джони Чекотто (Венесуэла, Rapax).

С.Б.

