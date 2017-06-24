Эгемен Бахыш: Членство в ЕС - не единственный путь для Турции (эксклюзив)

2017-06-24 14:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что членство в ЕС является выгодным для Турции, это не означает, что у Анкары нет альтернативы этому пути, говорится в эксклюзивной статье для Trend экс-министра Турции по делам ЕС Эгемена Бахыша.

«Сегодня ЕС намного больше нуждается в Турции, чем Турция в ЕС. ЕС должен понять, что отмена визового режима для граждан Турции будет способствовать позитивному настрою граждан нашей страны в отношении ЕС, утратившего доверие к себе», - пишет Бахыш.

В статье говорится, что в заявлении ЕС основной причиной неотмены визового режима с Анкарой указываются "жестокие законы Турции в борьбе с терроризмом" и якобы "отсутствие демократии". «Никто не может утверждать, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) свобода слова и демократия находятся на более высоком уровне, чем в Турции. Но в то же время граждане ОАЭ в прошлом году получили разрешение на безвизовые поездки в страны Шенгена», - пишет Бахыш.

Он также подчеркнул, что Турция с 1996 года является членом Таможенного союза, и в то время, как турецкие товары свободно попадают в ЕС, производители данных товаров ждут выдачи виз для поездок в эти страны, что не является справедливым и не имеет логического объяснения.

«Граждане Турции до госпереворота 1980 года свободно и без виз могли ехать в большинство стран, которые сегодня являются членами ЕС. После переворота военная хунта, опасаясь, что ряд граждан может покинуть Турцию и найти политическое убежище в странах Европы, отменила безвизовые поездки в эти государства, которые осуществлялись в рамках соглашения 1960 года», - пишет Бахыш.

Экс-министр в своей статье отметил, что приоритетом для турецкого государства должны быть принципы ЕС. «Но если быть более реалистичными, население Турции никогда не примет некоторых основ и принципов ЕС. Однако в целом реализация основ и принципов ЕС могла бы поднять демократические стандарты и права человека на более высокий уровень, что поспособствовало бы улучшению жизни в нашей стране», - отметил Бахыш.

Касательно кризиса с беженцами в статье отмечается, что данный кризис сблизил Турцию и ЕС.

«Несмотря на то, что в этой сфере существует ряд проблем, были достигнуты и существенные успехи. Борьба с нелегальным потоком беженцев доказала, что обе стороны нуждаются друг в друге и вместе могут вести эффективную работу в этом направлении», - говорится в статье.