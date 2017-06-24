"Лаборатория Касперского" наметила ключевые направления сотрудничества с госсектором Азербайджана

2017-06-24 14:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - "Лаборатория Касперского" наметила ключевые направления сотрудничества с государственными ведомствами Азербайджана, сказал в субботу на встрече с журналистами в Баку глава компании Евгений Касперский.

По словам Касперского, речь идет о проектах в сфере транспорта, энергетической промышленности и секторе образования, в связи с чем сегодня состоится встреча с министром образования Азербайджана, а завтра - с руководством SOCAR и министром транспорта, связи и высоких технологий

"Насколько мне известно, в Азербайджане реализуется проект по разработке и созданию полностью автоматизированной нефтяной платформы. Это уже означает актуальность вопроса цифровой безопасности. Мы очень рады сотрудничать с Азербайджаном, и будем продолжать это сотрудничество не только по традиционным компьютерным и мобильным системам безопасности, но и в сфере промышленности и производства, информационная инфраструктура которых сейчас становится более уязвимой, так как злоумышленники становятся более профессиональными и вполне могут атаковать не только компьютерные системы, но и промышленные в том числе", - сказал Касперский.

Также, по словам главы компании, в рамках сотрудничества с государственным сектором страны будут рассмотрены перспективы сотрудничества по проекту "Умный город".

(Автор: Гусейн Велиев)

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