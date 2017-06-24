В Лондоне временно эвакуируют жильцов многоэтажек с не огнеупорной облицовкой

2017-06-24 14:41 | www.trend.az | 3

Около 4 тыс. человек были временно выселены из своих квартир в муниципальном жилом комплексе Chalcots Estate в ночь на субботу в районе Кэмден на севере британской столицы после трагедии в жилом доме Grenfell Tower. Об этом в субботу сообщила газета Sun, передает ТАСС.

Совет лондонского муниципального округа Кэмден принял это решение в пятницу в связи с тем, что облицовка домов не соответствует требуемому стандарту пожарной безопасности и не является огнеупорной. Использование такого облицовочного материала привело к крупному пожару в жилом доме Grenfell Tower.

Изначально власти Кэмдена информировали, что выселение коснется жителей пяти высотных зданий Chalcots Estate - четырех 22-этажных и одного 18-этажного, однако в итоге эту меру применили лишь к четырем домам. По словам главы местного Совета Кэмдена Джорджии Гулд, "83 человека отказались покинуть свои квартиры".

Люди были размещены в спортивно-развлекательном комплексе, после чего их расселяли в гостиницах, некоторые предпочли остановиться у родственников или друзей. "Никто из чиновников не пришел и не сказал нам, что происходит. Я увидела это по телевизору и уже потом собрала сумку. Сейчас они нам говорят, что мы покинем наши дома на ближайшие две-четыре недели", - цитирует агентство PA 90-летнюю Рене Уильямс, проживающую в одном из домов комплекса с 1968 года.

По данным британского правительства, по меньшей мере 14 многоэтажных домов по всей Великобритании были обшиты легко воспламеняющимся облицовочным материалом. Повышенные меры пожарной безопасности были предприняты британскими властями после крупного пожара в ночь на 14 июня в жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 79 человек.