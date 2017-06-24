Бакинская трасса мне очень понравилась - победитель первой гонки FIA Formula-2

2017-06-24 14:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Трасса в Баку понравилась мне из-за комбинации длинных прямых с резкими поворотами, сказал в субботу на пресс-конференции победитель первой гонки в классе FIA Formula-2 пилот Prema Racing Шарль Леклерк.

По его словам, трасса в Баку не такая опасная, как о ней говорят.

"Трасса не такая опасная. Да в ней есть опасные и резкие повороты, особенно это касается поворота номер восемь, так как если там произошла авария, остальным пилотам сложно ее объехать. Но в целом трасса интересная - здесь комбинируются длинные прямые и интересные повороты", - сказал Леклерк.

Как в свою очередь отметил пилот команды Dams Николас Латифи, трасса в Баку является чем-то средним между трассами в Монца и Монако.

"Мне в целом очень нравятся городские трассы, а трассу в Баку я считаю чем-то средним между Монако и Монца. Тут и узкие и весьма опасные повороты, как в Монако, так и длинные прямые, как в Монца", - сказал Латифи.

В субботу в Баку завершилась первая гонка в классе FIA Formula-2.



В соревнованиях приняли участие 20 гонщиков. Победителем стал Шарль Леклерк, второе место занял пилот Rapax Ник де Врис, а третьим стал Николас Латифи.

(Автор: Анвар Мамедов)