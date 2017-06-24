«Формула-2»: Уточнена первая «тройка» VII этапа

2017-06-24 14:50 | www.apa.az | 2

В Баку состоялся VII этап «Формулы-2». Как сообщает apasport.az, борьбу с участием 20 пилотов в 29 кругов выиграл пилот команды «PREMA Racing» Шарль Леклер.

20-летний гонщик показал время 1:54.025. Второе место занял Ник Де Вриес из голландского «Rapax» (1:54.891), третье Николас Латифи из канадского DAMS (1:54.935).

На соревновании борьбу продолжили до финиша 14 пилотов. Антонио Фуоко (Италия, «Prema Racing»), Джонни Секоттонун (Венесуэла, «Rapax»), Шон Гелаелин (Индонезия, «Pertamina Arden»), Сергей Сироткин (Россия, «ART Grand Prix»), Нобухару Мацюшита (Япония, «ART Grand Prix») и Густав Мальянин (Швеция, «Racing Engineering») совершили аварию, поэтому досрочно выбыли из борьбы.

Отметим, что VIII этап «Формулы-2» состоится завтра. В нём пилоты выйдут на старт в 14:00 и сделают 21 кругов.