К Земле летит огромный астероид

2017-06-24 14:57 | www.oxu.az | 2

Огромный потенциально опасный астероид приблизится к Земле в субботу, 24 июня, на максимально близкое расстояние.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Размеры небесного тела составляют 230 метров в диаметре, это в 13 раз больше, чем челябинский метеорит. Астероид движется со скоростью 45 тысяч километров в час и пролетит в трех миллионах километров от Земли.

Ученым он известен с 2010 года. Согласно расчетам, мощность удара в случае столкновения с небесным телом была бы сравнима с 300 атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму.

С.Б.

