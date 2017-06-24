В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается жаркая погода

2017-06-24 14:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Южный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным ветром. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-21, днем - 27-32, в Баку ночью – 19-21, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 19-20, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 20-21, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 22-23 градуса тепла.

В районах Азербайджана в воскресенье преимущественно без осадков, однако, ночью и утром в некоторых горных районах возможны грозовые дожди. Ветер западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 30-35, в горах ночью - 10-15, днем - 17-22 градуса тепла.

26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове так же ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-22, днем - 27-32, в Баку ночью – 20-22, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 19-20, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 20-21, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 22-23 градуса тепла.

В районах Азербайджана в понедельник преимущественно без осадков, однако, днем в некоторых горных районах возможны грозовые дожди. Ветер восточный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 30-34, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Талех Агавердиев)