Макс Ферстаппен покинул практическую гонку Формулы-1

2017-06-24 15:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен из-за техничесских проблем с болидом покинул практическую гонку Формулы-1 в рамках Гран-при Азербайджана в Баку.

На шестнадцатом повороте (площадь Азнефть) болид Ферстаппена начал останавливаться сам по себе.

"Все просто выключилось", - передал по рации инженерам Ферстаппен.

В субботу началась третья сессия свободной практики пилотов Формулы-1 в рамках Гран-при Азербайджана в Баку.



В свободных заездах представлены 20 пилотов из 10 команд.



Накануне в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.



Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.



Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.



Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.



(Автор: Анвар Мамедов)